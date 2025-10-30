Стало известно, сколько зарабатывают продавцы на российских маркетплейсах

В 2024 году у 42% владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) годовая выручка не превысила 500 тыс. рублей. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром доказательной экспертизы Института Гайдара и опубликованное изданием «Ведомости».

Еще 25% респондентов сообщили о годовой выручке в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Менее 20% опрошенных заработали от 1 до 2 миллионов рублей. Лишь 14% владельцев ПВЗ сообщили о годовой выручке в размере 2 миллионов рублей и более. Таким образом, средний показатель годовой выручки для владельца ПВЗ по России составил 900 тысяч рублей.

В то же время, средняя выручка индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляющих продажи исключительно через маркетплейсы, значительно выше и достигает 37,5 миллиона рублей. Однако для самозанятых этот показатель существенно ниже – около 880 тысяч рублей, что обусловлено существующими ограничениями, такими как запрет на перепродажу чужих товаров и лимит годового дохода в размере 2,4 миллиона рублей.

В ходе опроса 31% продавцов отметили высокий уровень конкуренции, а 30% выразили недовольство высокими комиссионными сборами. Значительное количество возвратов товаров обеспокоило 23% респондентов, 22% недовольны практикой навязывания скидок, а 21% – системой штрафов.

