На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько зарабатывают продавцы на российских маркетплейсах

«Ведомости»: среднегодовая выручка хозяина ПВЗ не превышает миллиона рублей
true
true
true
close
nimito/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году у 42% владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) годовая выручка не превысила 500 тыс. рублей. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром доказательной экспертизы Института Гайдара и опубликованное изданием «Ведомости».

Еще 25% респондентов сообщили о годовой выручке в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Менее 20% опрошенных заработали от 1 до 2 миллионов рублей. Лишь 14% владельцев ПВЗ сообщили о годовой выручке в размере 2 миллионов рублей и более. Таким образом, средний показатель годовой выручки для владельца ПВЗ по России составил 900 тысяч рублей.

В то же время, средняя выручка индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляющих продажи исключительно через маркетплейсы, значительно выше и достигает 37,5 миллиона рублей. Однако для самозанятых этот показатель существенно ниже – около 880 тысяч рублей, что обусловлено существующими ограничениями, такими как запрет на перепродажу чужих товаров и лимит годового дохода в размере 2,4 миллиона рублей.

В ходе опроса 31% продавцов отметили высокий уровень конкуренции, а 30% выразили недовольство высокими комиссионными сборами. Значительное количество возвратов товаров обеспокоило 23% респондентов, 22% недовольны практикой навязывания скидок, а 21% – системой штрафов.

Ранее россиянам напомнили о запрете использования чужого аккаунта на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами