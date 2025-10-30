На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры

Госдума поддержала закон об отработках для студентов-медиков
Госдума поддержала во втором чтении законопроект об обязательных отработках в госучреждениях для студентов медицинских вузов. Об этом сообщает «ДумаТВ».

Будущие медики и фармацевты, обучающиеся за счет государственного бюджета, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медицинскими организациями или государственными ведомствами. После ординатуры они должны будут отработать три года по договору.

Изначально планировалось распространить данную инициативу на все бюджетные места в медвузах, однако во втором чтении законопроект был принят с поправками, по которым обязательная отработка коснется только выпускников ординатуры.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей. Он призвал законодательно закрепить эту обязанность.

Ранее в Госдуме попросили Минфин ввести ипотеку под 4-6% для врачей и учителей.

