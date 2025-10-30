На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер потерял квартиру в Подмосковье, согласившись на помощь соседки

В Подмосковье женщина обманом забрала квартиру соседа-инвалида
В Подмосковье пенсионер лишился квартиры из-за «добросердечной» соседки. Об этом сообщает «Сапа».

63-летний мужчина с инвалидностью из Можайского района жил один. Однажды к нему пришла соседка и предложила помощь с ремонтом квартиры. Пенсионер согласился, решив, что женщина делает это безвозмездно.

Отремонтировав часть квартиры, она выставила хозяину счет на 1 млн рублей. Поскольку у мужчины таких денег не было, соседка предложила ему переоформить квартиру. Таким образом жилье стоимостью в 7 млн перешло к ней в собственность.

Родственники мужчины, также претендовавшие на недвижимость, обратились в прокуратуру. После проверки договор дарения аннулировали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее подросток отдал мошенникам миллион рублей спустя три недели уговоров.

