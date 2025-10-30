На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов России заметили редкого кита

Краснокнижного кита-горбача заметили у Южно-Курильского мыса
ТИА «Острова»

У берегов Южно-Курильского мыса заметили редкого представителя морской фауны — кита-горбача, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщает Тихоокеанское информационное агентство «Острова» со ссылкой на данные заповедника «Курильский».

По словам сотрудников заповедника, жители и туристы несколько раз замечали фонтаны воды в море. Специалисты выехали к Южно-Курильскому маяку и запечатлели крупное млекопитающее, которым оказался редкий кит-горбач.

Как отмечают эксперты, появление горбачей в этих водах — редкое явление. Обычно у Южно-Курильска встречаются северные малые полосатики и плавуны, поскольку глубина в районе небольшая и составляет 300–400 метров. Горбачи же предпочитают более глубокие участки, например, у острова Шикотан.

Эти усатые киты питаются мойвой, сельдью, песчанкой и крилем, иногда охотятся группами. Продолжительность их жизни превышает 50 лет, длина взрослых особей достигает 16 метров, а вес — до 30 тонн. Кит-горбач получил такое название благодаря характерному изгибу спины. В России этот вид занесен в Красную книгу, его численность постепенно восстанавливается после запрета коммерческого китобойного промысла.

Заповедник «Курильский» и заказник «Малые Курилы» охраняют акватории Тихого океана и Охотского моря. Здесь можно встретить 11 видов китов, включая синего кита, финвала и кашалота.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

