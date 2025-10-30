Число подростков в «СберИнвестициях» достигло 120 тысяч человек

За год число подростков, открывших брокерский счет в «СберИнвестициях», достигло 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что подростки интересуются акциями в 7 раз чаще взрослых, а 99% подростков сами инициируют открытие брокерского счета.

Как отметили в Сбере, чаще всего брокерские счета открывают подростки из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также в Сбере добавили, что 39% подростков открыли брокерский счет в 17 лет, 31% — в 16 лет, 21% — в 15 лет, а 9% — в 14 лет.

Самый популярный инструмент у подростков – акции. Всего в третьем квартале 2025 года доля акций в объеме нетто-покупок составила 68%.

Кроме того, чаще всего первыми активами, которые приобретают подростки после открытия брокерского счета, становятся акции Сбера.

«Мы уверены, что чем раньше человек разберется, как работает фондовый рынок, и научится управлять рисками, тем лучших результатов он достигнет в будущем», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Напомним, в 2024 году Сбер разрешил подросткам с 14 лет открывать брокерские счета с ограничением по типу активов (без высокорискованных).