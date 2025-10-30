На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число подростков в «СберИнвестициях» достигло 120 тысяч человек

Сбер: 99% подростков сами инициируют открытие брокерского счета
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

За год число подростков, открывших брокерский счет в «СберИнвестициях», достигло 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что подростки интересуются акциями в 7 раз чаще взрослых, а 99% подростков сами инициируют открытие брокерского счета.

Как отметили в Сбере, чаще всего брокерские счета открывают подростки из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также в Сбере добавили, что 39% подростков открыли брокерский счет в 17 лет, 31% — в 16 лет, 21% — в 15 лет, а 9% — в 14 лет.

Самый популярный инструмент у подростков – акции. Всего в третьем квартале 2025 года доля акций в объеме нетто-покупок составила 68%.

Кроме того, чаще всего первыми активами, которые приобретают подростки после открытия брокерского счета, становятся акции Сбера.

«Мы уверены, что чем раньше человек разберется, как работает фондовый рынок, и научится управлять рисками, тем лучших результатов он достигнет в будущем», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Напомним, в 2024 году Сбер разрешил подросткам с 14 лет открывать брокерские счета с ограничением по типу активов (без высокорискованных).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами