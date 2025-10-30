На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина наткнулся на один из крупнейших кладов Средневековья, копая червей для рыбалки

Fox News: в Швеции мужчина нашел средневековый клад, копая червей для рыбалки
true
true
true
close
Richard Grönwall/Uppdrag arkeologi; Länsstyrelsen Stockholm

Житель Швеции случайно наткнулся на один из крупнейших кладов раннего Средневековья, когда копал червей для рыбалки, пишет Fox News.

По данным СМИ, мужчина обнаружил медный котел, наполненный тысячами серебряных монет, кольцами, бусами и подвесками. Клад находился рядом с его летним домиком, однако точное место находки не разглашается — археологи продолжают исследование территории.

Общая масса тайника составляет около шести килограммов, а число монет, по предварительным оценкам, может достигать 20 тысяч. Представитель совета, антиквар София Андерссон, назвала находку «одним из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья, когда-либо найденных в Швеции».

«Большинство предметов прекрасно сохранились, хотя, к сожалению, сам котел не выдержал времени», — отметила Андерссон.

Среди обнаруженных монет — уникальные экземпляры. На одной из них изображён король Кнут Эрикссон, правивший Швецией в XII веке, на другой — церковь с острова Готланд. Особый интерес вызвали и так называемые епископские монеты — редкие монеты, чеканенные от имени церковных иерархов, с изображением епископа, держащего посох.

Власти называют находку «исключительно ценной» не только с точки зрения материальной стоимости, но и для понимания истории денежного обращения в Северной Европе.

Согласно шведскому Закону о культурной среде, все найденные клады из драгоценных металлов подлежат передаче государству, а их обнаружившему выплачивается компенсация.

Ранее клад золотых монет и старинных украшений был обнаружен у Галилейского моря.

