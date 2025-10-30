TelecomDaily назвало самых быстрых операторов связи в тоннелях Московского метро

Компания МТС заняла первое место в рейтинге аналитического агентства TelecomDaily качества связи мобильных операторов в тоннелях Московского метрополитена, сообщается на сайте агентства.

Тестировщики TelecomDaily проводили исследование ежедневно в будни и выходные дни при максимальной и минимальной нагрузке сетей.

Тесты показали, что средняя скорость передачи данных абоненту в перегонах между станциями увеличилась с 85,5 Мбит/с до 94,7 Мбит/с в конце 2024 года и приблизилась к максимумам 2023 года (95,6 Мбит/с).

«МТС показала скорость 113,8 Мбит/с. Второе место разделили Билайн и «МегаФон» — 104 Мбит/с, а третье у Т2 – 56,9 Мбит/с», — говорится в сообщении агентства.

Также тестировщики проверяли пинг (задержка сигнала, демонстрирующая скорость доставки пакета данных на сервер и обратно к абоненту). Среднее значение пинга у четырех операторов показало 47,3 Мс.

Лучший (минимальный) пинг зафиксировали у Билайна (41 Мс), у МТС – 48 Мс, а у «МегаФона» и Т2 – 50 Мс.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывалась непрерывность соединения.

«В 2025 году непрерывность интернет-соединения в четырех сотовых сетях — 97,2%. Это выше уровня прошлого года — 93,8%. Этот показатель продолжает расти, что свидетельствует о росте качества услуги», — сообщили в TelecomDaily.

Непрерывность у Билайн составила 98,8%, у Т2 – 98,75%, у «МегаФона» — 97,9%, а у МТС – 93,5%.

В TelecomDaily подчеркнули, что все четыре работающих в метро мобильных оператора обеспечили стабильное интернет-соединение, которое практически не обрывается во время движения.