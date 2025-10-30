На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пользователи GigaChat смогут вести полноценный диалог с нейросетью

GigaChat Сбера научился разговаривать
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи GigaChat смогут общаться с нейросетью голосом, как с живым человеком, сообщает пресс-служба Сбера.

Новая функция доступна в бета-режиме в веб-версии и в приложении на Android.

Теперь пользователи смогут не только формулировать запросы, но и вести полноценный диалог с нейросетью, обсуждая задачи, репетируя публичное выступление или общаясь на интересные темы.

Пользователи могут выбрать мужской или женский голос, а после разговора можно получить текстовую транскрипцию диалога.

Кроме того, GigaChat может помочь в создании презентации, перевести тексты, сгенерировать различный контент и проанализировать файлы.

