Языковую модель МТС назвали лучшей среди российских в бенчмарке альянса ИИ

МТС обновила большую языковую модель Cotype для бизнеса
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Большая языковая модель Cotype Pro 2.5 от MWS AI (входит в экосистему МТС Web Services) заняла первое место среди российских LLM в бенчмарке MERA Альянса ИИ, сообщает Forbes.

Новая версия Cotype Pro 2.5 применяется для разработки ИИ-помощников в корпоративном сегменте. Она может быть применена на инфраструктуре заказчика в качестве отдельного решения, а также и в составе платформы MWS AI.

Кроме того, Cotype Pro 2.5 поддерживает интеграцию с внешними системами и API.

В MWS AI отметили, что новая версия имеет улучшенные способности многошаговой работы в агентном режиме, за счет чего языковая модель может автоматизировать сложные многошаговые процессы, для которых требуется последовательный доступ к актуальным данным из разных источников. В компании добавили, что эффективность новой версии языковой модели превосходит предыдущую в 10 раз.

Также благодаря технологии RAG (Retrieval-augmented generation) новая версия может обращаться к базам данных, текстовым архивам и другим внешним источникам, чтобы получить актуальную информацию.

Как отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, Cotype Pro 2.5 – важный шаг в развитии ИИ-платформы компании. По его словам, платформа является не только основой для реализации прикладных интеллектуальных решений, но и технологическим энейблером для старта ИИ-трансформации корпораций.

«Модель обладает улучшенными возможностями в плане генерации идей, извлечения, классификации и обобщения информации, умеет работать с компьютерным кодом, вызывать функции и планировать процесс выполнения задач. Это помогает нам и нашим клиентам создавать ИИ-помощников, чьи способности выходят далеко за рамки простого диалога с пользователем», — сказал он.

Также MWS AI представила обновленную версию своего ИИ-ассистента для работы с компьютерным кодом — Kodify 2.5, предназначенного для автоматизации задач программирования.

