Сбер создал блок для развития генеративного ИИ

Сбер объявил о создании нового блока «Развитие генеративного ИИ», который займется разработкой технологической основы фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Сбере отметили, что выделение этого направления в отдельный блок подчеркивает его приоритетное значение как для самого Сбера, так и для клиентов, уже использующих AI-решения экосистемы в повседневной жизни.

«Темп технологической трансформации — критичный фактор успеха нашей стратегии. Важно развивать фундаментальные технологии и незамедлительно применять их на практике. Приветствую Антона в команде Сбера. Уверен, что вместе с Андреем и его коллегами мы выходим на новый этап, где генеративный искусственный интеллект станет нашим соратником и позволит радикально улучшить опыт клиентов», — отметил президент и председатель правления Сбера Герман Греф.

Блок «Развитие генеративного ИИ» возглавил Антон Фролов, имеющий более десяти лет опыта в создании и масштабировании высокотехнологичных продуктов. Так, в Яндексе он занимался развитием сервисов «Яндекс.Переводчик» и «Поиск», а затем присоединился к команде «Дзена», где за три года прошел путь от СТО до СЕО и создал один из крупнейших рекомендательных сервисов в стране. В Сбере Фролов сосредоточится на развитии платформ и моделей генеративного ИИ.

Параллельно блок «Технологическое развитие» под руководством Андрея Белевцева продолжит работу над внедрением технологий в трансформацию группы Сбер, развитие AI-продуктов для внешних клиентов и проекты Physical AI. За последний год команда блока создала ряд решений, которые уже изменили пользовательский опыт: семейство моделей GigaChat, Kandinsky, умные устройства Sber, ассистенты разработчика GigaCode, а также внедрение генеративного ИИ в сервисы Сбера и компаний-партнеров.

«Создание блока «Развитие генеративного ИИ» — новый шаг к технологическому суверенитету России. Сбер развивает собственную платформу генеративного ИИ, построенную на российской инфраструктуре и с учетом национальных приоритетов в области безопасности и открытости технологий», — уточнили в банке.