Собственников квартир предупредили о новых правилах внесения данных в ЕГРН

С осени в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появились новые сведения — в документ вносят информацию об отказниках от приватизации, а также о членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших. Об этом агентству «Прайм» рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

По словам специалиста, нововведение уже действует с 1 сентября и касается тех случаев, когда на момент полной выплаты пая люди были официально указаны как члены семьи в ордере на вселение, решении общего собрания кооператива или вселены по решению суда.

Внести сведения в ЕГРН можно в течение пяти рабочих дней после подачи заявления собственником. К нему прилагаются документы, подтверждающие права проживания — договор приватизации, ордер или решение кооператива. Если жилье находится в долевой собственности, заявление должны подать все владельцы.

Манджиева пояснила, что любые сделки с недвижимостью, на которую распространяется право пожизненного проживания, теперь потребуют нотариального согласия этих лиц. Они не смогут продать или заложить жилье, но имеют право заблокировать сделку.

Юрист отметила, что закон давно назрел, так как защищает бывших жильцов от нарушения их прав при продаже или залоге недвижимости. Однако, по ее мнению, порядок реализации требует доработки — обязанность вносить данные возложена на самого собственника, который может не согласиться это делать.

Манджиева считает, что возможность подавать такие заявления должны получить и лица, чьи права защищает закон, а также органы местного самоуправления. Это упростит процедуру и позволит защитить интересы всех сторон.

По мнению эксперта, изменения сделают сделки с жильем более прозрачными, а банки и покупатели смогут увереннее оценивать риски. «Но пока механизм нуждается в корректировке, чтобы люди были уверены, что не останутся без жилья и их права не будут нарушены», — подчеркнула юрист.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от покупки квартир у недееспособных людей.