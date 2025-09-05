На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cиделка украла $16 тысяч у женщины с деменцией, потратив их на KFC и солярий

В Англии сиделка украла $16 тысяч у пожилой женщины с деменцией и потратила деньги на ресторан KFC, оплату сервисов и солярий, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, Даниэла Хоутон из Ланкастера, работавшая сиделкой в доме 91-летней женщины с деменцией, украла ее банковскую карту, потратив деньги на личные нужды: поход в солярий, подписку на сервисы и заказы в KFC. В общей сложности британка потратила таким образом $16 тысяч.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Хоутон беззаботно делала покупки и снимала деньги, не проявляя признаков раскаяния. Ее действия были вскрыты только после того, как дети женщины заметили подозрительные транзакции и обратились в полицию.

К сожалению, ни сама пожилая женщина, ни ее муж не дожили до суда, на котором Хоутон признала свою вину. В итоге Даниэла была приговорена к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу и мошенничество.

Комментируя решение суда, сын обманутой женщины рассказал, что в последние дни жизни она очень переживала.

«Она постоянно говорила: «Со мной сделали что-то плохое, но я не могу вспомнить, что именно», — вспоминает ее словам мужчина.

Ранее ученые назвали продукт, в разы увеличивающий риск деменции.

