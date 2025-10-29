Премия «Медиабренд» и РЭУ им. Плеханова создадут акселератор для новых креативных кадров

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и автономная некоммерческая организация ПРТП «Медиабренд» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, профессиональной подготовки и развития креативных индустрий. В его рамках будет создана площадка для обмена опытом между экспертами и молодыми специалистами, развития наставничества и формирования акселератора новых креативных кадров, сообщили организации.

Уточняется, что премия «Медиабренд», отмечающая лучшие проекты в области маркетинга, продвижения и дизайна медиа, впервые начнет взаимодействие со студентами профильных специальностей.

Подписание соглашения стало логическим продолжением обновления формата премии: в 2023 году в состав ее оргкомитета вошли представители онлайн-кинотеатров и дистрибьюторских компаний, также была обозначена образовательная миссия проекта. Соглашение с РЭУ им. Г.В. Плеханова стало первым официальным документом о сотрудничестве с вузом.

Отмечается, что церемония вручения премии «Медиабренд 2025» состоится 2 декабря в РЭУ им. Г.В. Плеханова. В этот же день пройдет образовательная конференция для студентов, на которой выступят топ-менеджеры ведущих телеканалов и онлайн-платформ.

Представители профессионального сообщества поддержали инициативу. В частности, креативный директор «Плюс Студии» Павел Ситников отметил, что взаимодействие с вузами отражает запрос индустрии на новое поколение специалистов.

«В рамках образовательной конференции у студентов будет возможность получить релевантный сегодняшнему дню опыт, поработать в рамках пробных кейсов и мастер-классов», — считает Ситников.