В Москве студент изнасиловал школьницу на вписке и пошел под суд

В Москве подростка осудили за изнасилование школьницы на вечеринке
Shutterstock

В Москве суд вынес приговор подростку, изнасиловавшему 14-летнюю девушку на вписке. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире на северо-западе столицы, пока родителей одной из участниц вечеринки не было дома. Всего на застолье собрались двое юношей и три девушки. К моменту, когда пришли последние, молодые люди уже находились в состоянии опьянения.

Тем не менее компания продолжила выпивать спиртное, смешивая с газировкой. Позже один из юношей, 17-летний студент училища, зашел с девушкой в комнату, где надругался над ней. Пострадавшая пыталась остановить молодого человека, но сделать этого не удалось.

«Девочка, вернувшись домой, рассказала о случившемся родителям, и насильника задержали», – сообщается в публикации.

В отношении студента возбудили уголовное дело. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее туристку изнасиловали на глазах у толпы на вокзале в столице Тайваня.

