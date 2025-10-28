На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристку изнасиловали на глазах у толпы на вокзале в столице Тайваня

Потерявшую сознание туристку прилюдно изнасиловали на вокзале в Тайбэе
Туристку из Гонконга изнасиловали на вокзале в Тайване после того, как она потеряла сознание. Об этом сообщает гонгконгская газета The Standard.

Инцидент произошел 9 октября в здании главного вокзала Тайбэя. По информации тайваньских СМИ, 44-летний подозреваемый находился в вестибюле и заметил пьяную женщину без сознания. Тогда он подошел к жертве, прижал ее к стене и подверг сексуализированному насилию.

Один из свидетелей, малайзийский студент, снял произошедшее на видео и обратился в полицию. Правоохранители арестовали насильника на месте происшествия.

Известно, что мужчина был неоднократно судим за кражи. В 2024 году его приговорили к шести месяцам тюрьмы или штрафу, однако местный житель не заплатил, сбежал от правосудия и стал попрошайничать. Теперь он вновь предстанет перед судом. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

Ранее в Шотландии банда подсаживала женщин на наркотики, насиловала и заставляла заниматься проституцией.

