В «Авито» сообщили о переходе россиян к модели «Сделай со мной»

Строительные компании, которые продолжают работать по инерции, теряют качество и прибыльность, заявила руководитель бизнес-направления «Строительство и ремонт» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова в рамках конференции в Москве.

По ее словам, на рынке строительства и ремонта заметны позитивные тенденции.

«Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты», — рассказала она.

Филимонова добавила, что в России наблюдается переход от модели «Сделай сам» к формату «Сделай со мной».

«Все больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений. Этот тренд поддерживает спрос и открывает новые возможности для подрядчиков и частных мастеров», — отметила она.

Также генеральный директор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров рассказал, что экономическая ситуация не повлияла на рост спроса на услуги ремонта и строительства.

«Экономически активными становятся молодые потребители, которые предпочитают доверять ремонт профессионалам, а не заниматься им самостоятельно. Ключевым ограничением для рынка остается дефицит мастеров и рабочих, а также рост стоимости услуг», — сказал он.

Также участники конференции отметили, что покупатели стали чаще выбирать квартиры меньше площади и объекты с готовой или предчистовой отделкой. Кроме того, в России растет популярность долгосрочной аренды (спрос за полгода увеличился на 12%).

Участники конференции пришли к общему мнению, что драйверами строительного и ремонтного рынка станут несколько направлений, среди которых рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС), модернизация существующего жилья, благоустройство и садовые работы.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок постепенно становится более зрелым, технологичным и профессиональным. Его развитие все больше опирается на цифровизацию, стандарты сервиса и качество коммуникации между заказчиком и исполнителем. Также, по их мнению, цифровые инструменты значительно помогают компаниям сохранять маржинальность при росте себестоимости и снижать маркетинговые издержки.