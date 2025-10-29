На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын проглотил золотое украшение матери и попал в больницу

Mothership: в Китае 11-летний мальчик проглотил золото и попал в больницу
В Китае 11-летний школьник проглотил золотое украшение матери и оказался в больнице, пишет Mothership.

Как рассказала женщина, она оставила сына на балконе, где он начал играть с драгоценностью — и вскоре признался, что случайно ее проглотил.

Мать не сразу обратилась к врачу, вспоминая, что ее племянница ранее тоже проглотила монету, но та просто вышла естественным путем из организма. Кроме того, китаянка прочитала в интернете, что золото, если его проглотить, не повредит организму.

Спустя пять дней женщина все-таки отвезла сына в больницу, где рентген показал инородное тело в желудке. К счастью, пациент не испытывал боли и не проявлял признаков отравления. Позже в тот же день украшение наконец вышло из желудка естественным путем.

Китаянка рассказала о случившемся в соцсетях, вызвав бурную волну обсуждения. Люди настоятельно порекомендовали матери внимательнее следить за своими украшениями и мелкими деталями в доме.

Ранее медики спасли подростка, вытащив из кишечника около сотни магнитов.

