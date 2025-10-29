На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи смогут направить помощь бойцам СВО

Для участников СВО закупят необходимые вещи в рамках акции «Сила поддержки»
Unsplash

Москвичи смогут помочь бойцам СВО в рамках благотворительной акции «Сила поддержки» на сайте городской программы лояльности «Миллион призов», сообщается на сайте mos.ru.

До 23 ноября москвичи смогут направить свои баллы «Миллиона призов» на закупку техники, автомобилей, медикаментов и других вещей. Для жителей приграничный территорий также закупят продукты, одежду, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости.

Всего в рамках акции москвичи совершили более 9,7 тыс. переводов и собрали более 6,8 млн рублей. Количество пожертвований не ограничено.

За участие в акции москвичи получат скидку в размере 500 баллов, которые можно будет потратить на сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции.

Напомним, городская программа лояльности «Миллион призов» позволяет направлять баллы, полученные за активное участие в электронных проектах правительства Москвы.

Накопленные баллы открывают доступ к промокодам на скидки в магазинах и кафе, билетам в музеи и парки. Их также можно использовать для пополнения транспортной карты «Тройка» или парковочного счета приложения «Парковки России».

