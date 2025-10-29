На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аляскинский маламут перевернул коляску и загрыз младенца в Подмосковье

Двухмесячный мальчик скончался после нападения собаки в Подмосковье
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Подмосковье младенец скончался от ран после нападения домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка Одинцовского района. Родители оставили коляску во дворе, и аляскинский маламут перевернул ее.

Далее собака набросилась на грудного ребенка и загрызла его. В результате младенец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался от полученных ран.

Соседи семьи рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что собака была домашней и не выходила за пределы дачного участка. По их словам, до сих пор животное не проявляло агрессии к людям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователями и криминалистами проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия прибыли специалисты по отлову животных.

Ранее двухлетнего мальчика разорвали собаки в частном детском саду, пока воспитательница спала.

