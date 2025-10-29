На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какая помощь им положена в честь Нового года

В Госдуме рассказали, что положено россиянам в честь Нового года
true
true
true
close
Depositphotos

В честь Нового года россияне могут получить подарки от работодателей и муниципалитетов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат рассказала, что меры помощи к Новому году могут быть реализованы преимущественно на уровне работодателей и муниципалитетов. По ее словам, местные власти традиционно готовят подарки для почетных и заслуженных жителей своих регионов. Также многие компании, ветеранские советы и профсоюзные организации обеспечивают новогодние презенты для своих ветеранов.

Кроме того, чиновники организуют сбор подарков для детей — особенно для тех, кто из малообеспеченных семей. При этом Бессараб подчеркнула, что введение бюджетных мер поддержки с выплатами на федеральном уровне сейчас невозможно.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами