Россиянам рассказали, какая помощь им положена в честь Нового года

В Госдуме рассказали, что положено россиянам в честь Нового года

В честь Нового года россияне могут получить подарки от работодателей и муниципалитетов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат рассказала, что меры помощи к Новому году могут быть реализованы преимущественно на уровне работодателей и муниципалитетов. По ее словам, местные власти традиционно готовят подарки для почетных и заслуженных жителей своих регионов. Также многие компании, ветеранские советы и профсоюзные организации обеспечивают новогодние презенты для своих ветеранов.

Кроме того, чиновники организуют сбор подарков для детей — особенно для тех, кто из малообеспеченных семей. При этом Бессараб подчеркнула, что введение бюджетных мер поддержки с выплатами на федеральном уровне сейчас невозможно.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к Новому году.