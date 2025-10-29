От частных компаний могут потребовать перейти на российский софт

В Госдуме предложили обязать частные компании перейти на российское ПО

В Госдуме обсуждается инициатива о введении ограничений, которые обяжут коммерческие компании замещать иностранное программное обеспечение. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет РБК.

Выступая на форуме «Цифра права» он отметил, что одним из главных приоритетов государства является импортозамещение.

«В будущем могут появиться законодательные ограничения для коммерческих компаний, чтобы они тоже импортозамещались более активно. Этот вопрос сейчас рассматривается», — сказал он.

До этого «Известия» сообщали, что более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт. Министр транспорта России Андрей Никитин подчеркнул, что российским авиапредприятиям крайне важно иметь суверенное программное обеспечение для повышения независимости гражданской авиации РФ от внешних факторов.

Ранее сообщалось, что российские банки почти полностью перешли на отечественный софт.