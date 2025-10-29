На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщине грозит ампутация конечностей после подтяжки живота

Daily Mail: канадке могут ампутировать конечности после подтяжки живота
true
true
true
close
GoFundMe

Женщине из Канады грозит ампутация конечностей после процедуры по подтяжке живота, пишет Daily Mail.

52-летняя Николь Григорова из Канады отправилась за границу ради подтяжки живота — процедуры, которую долго не могла позволить себе в Канаде. В Коста-Рике операция стоит около $2,5 тысячи, тогда как в Канаде ее стоимость достигает $18 тысяч и не покрывается страховкой.

Однако мечта о преображении обернулась для женщины настоящим кошмаром. После операции у Григоровой начался сепсис, из-за которого ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам лечащего врача, доктора Карлоса Ву Чина, шансы пациентки на выживание не превышали 5%.

Хотя женщину удалось вывести из критического состояния, врачи предупреждают, что ей, вероятно, придётся ампутировать руки и ноги — из-за последствий лечения сепсиса, которое нарушает кровоснабжение конечностей.

Муж Николь, Адриан, прилетел в Коста-Рику, а ее сын Николас запустил благотворительный сбор, чтобы оплатить медицинские счета матери, которые уже превысили $100 тысяч. Без туристической страховки семья оказалась в отчаянной ситуации: больница потребовала оплату лечения заранее, предупредив, что без этого терапию могут прекратить.

Николь благодарит коста-риканских врачей за заботу, но признаётся, что шокирована отсутствием поддержки со стороны канадских властей.

«Я всю жизнь платила налоги, а теперь, когда больше всего нуждаюсь в помощи, даже не могу получить больничную койку в своей стране», — жалуется Григорова.

Ранее пациентке в Англии едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами