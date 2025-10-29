Женщине грозит ампутация конечностей после подтяжки живота

Женщине из Канады грозит ампутация конечностей после процедуры по подтяжке живота, пишет Daily Mail.

52-летняя Николь Григорова из Канады отправилась за границу ради подтяжки живота — процедуры, которую долго не могла позволить себе в Канаде. В Коста-Рике операция стоит около $2,5 тысячи, тогда как в Канаде ее стоимость достигает $18 тысяч и не покрывается страховкой.

Однако мечта о преображении обернулась для женщины настоящим кошмаром. После операции у Григоровой начался сепсис, из-за которого ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам лечащего врача, доктора Карлоса Ву Чина, шансы пациентки на выживание не превышали 5%.

Хотя женщину удалось вывести из критического состояния, врачи предупреждают, что ей, вероятно, придётся ампутировать руки и ноги — из-за последствий лечения сепсиса, которое нарушает кровоснабжение конечностей.

Муж Николь, Адриан, прилетел в Коста-Рику, а ее сын Николас запустил благотворительный сбор, чтобы оплатить медицинские счета матери, которые уже превысили $100 тысяч. Без туристической страховки семья оказалась в отчаянной ситуации: больница потребовала оплату лечения заранее, предупредив, что без этого терапию могут прекратить.

Николь благодарит коста-риканских врачей за заботу, но признаётся, что шокирована отсутствием поддержки со стороны канадских властей.

«Я всю жизнь платила налоги, а теперь, когда больше всего нуждаюсь в помощи, даже не могу получить больничную койку в своей стране», — жалуется Григорова.

