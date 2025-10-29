Соцсети покорил лев с кудрявой гривой

NDTV: лев с кудрявой гривой стал вирусным в соцсетях

silent_whispers.photography/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Снимок льва с кудрявой гривой, сделанный фотографом дикой природы Камбизом Пурганадом в кенийском заповеднике Масаи Мара, стал вирусным и вызвал восторг пользователей сети по всему миру, пишет NDTV.

На фотографии запечатлен лев по кличке Нзури. Сейчас он живет отдельно, вместе с другими молодыми самцами, отделившимися от основного прайда. Эксперты предполагают, что кудрявая грива могла появиться из-за сочетания генетических особенностей, влажного климата и естественной сушки после дождя.

«Помяните мои слова: Нзури — один из самых красивых львов Масаи Мара», — прокомментировал автор снимка.

С момента публикации фотография стремительно распространилась по соцсетям, собрав тысячи восторженных комментариев.

«Красавец! У нас тут кинозвезда», — пишут комментаторы.

Ранее в Таиланде львица сбежала из дома и напала на 11-летнего мальчика.