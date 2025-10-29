Россиянам дали инструкцию по защите личных данных при продаже смартфона

Со смартфона при подготовке к продаже или передаче другому пользователю следует удалить личные данные. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что перед продажей нужно удалить все аккаунты и контент, выполнить полный сброс к заводским настройкам, а владельцам iPhone — отключить «Найти iPhone» и выйти из iCloud.

Для устройств на Android МВД рекомендовало убедиться, что включено шифрование, удалить все учетные записи и выполнить полный сброс. Для дополнительной защиты советуется перезаписать свободное пространство телефона — например, записав длинные видео до заполнения памяти и повторив сброс. Это делает восстановление данных практически невозможным.

В ведомстве также объяснили, что на iPhone для безопасной передачи необходимо использовать встроенную функцию стирания содержимого и настроек. После этого устройство возвращается к состоянию нового гаджета, а новый пользователь сможет пройти процедуру активации. МВД добавило, что важно проверить экран приветствия и убедиться, что устройство не привязано к предыдущим учетным записям.

Кроме того, правоохранители рекомендовали извлечь сим-карту и хранить ее отдельно или безопасно утилизировать, а SD-карты — отформатировать либо оставить себе.

Ведомство подчеркнуло, что соблюдение этих шагов позволит покупателю получить чистый и безопасный гаджет, а прежнему владельцу — быть уверенным в защите своих личных данных.

