Нейросеть поможет пользователям с ежедневными запросами в Яндекс Go

Алиса AI появится в Яндекс Go
true
true
true
close
Яндекс Go

Нейросеть Алиса AI поможет пользователям решать сложные повседневные задачи в нескольких сервисах Яндекс Go одновременно. Об этом сообщил на прошедшей в Москве конференции о новом поколении моделей Алисы руководитель продукта супераппа Яндекс Go Никита Кожуханов.

Он уточнил, что Алиса AI после команды в чате текстом или голосом сможет заказать такси ко времени, собрать в корзину нужные продукты, выбрать ресторан и забронировать там столик, а также оформить доставку исходя из контекста отправления. Это стало возможным благодаря тому, что нейросеть будет взаимодействовать с ИИ-агентами сервисов Яндекс Go, добавил Кожуханов.

Сообщается, что специально формулировать запросы не требуется — ИИ проанализирует мысль в чате и определит, какой сервис поможет решить задачу, а после подключит нужного агента — Такси, Еды, Лавки или Доставки.

Кроме того, Алиса AI возьмет на себя подбор опций и тарифов сервисов, в том числе доставки, и предложит подходящий вариант.

Кроме того, нейросеть научат отвечать на жизненные вопросы про город. Кожуханов рассказал, что ИИ можно будет попросить найти ремонтные мастерские или рассказать, какие выставки будут проходить в Москве в ноябре.

В будущем, как уточнил Кожуханов, нейросеть обучат взаимодействию с Маркетом и другими сервисами Яндекс Go.

Отмечается, что для получения первоочередного доступа к новым возможностям Алисы AI пользователям необходимо записаться в лист ожидания.

Ранее Яндекс объявил о запуске новой версии своего ИИ-ассистента Алиса AI на базе семейства моделей нового поколения: Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.

