Россияне готовы максимум на три экскурсии в путешествиях

Большинство, или 72,3% россиян, обязательно изучают основные туристические объекты в новой стране, еще 15,2% делают это, если времени достаточно, а 11,3% ориентируются на место отдыха и его особенности. А вот 1,2% путешественников признались, что осмотр достопримечательностей не входит в их досуг во время поездок.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За одно путешествие чуть больше половины туристов, или 50,5%, бывают максимум на трех экскурсиях. У 38,6% находятся силы и время на 4–5 осмотров достопримечательностей, 8,9% готовы отправиться на 6–10 интересных объектов, а 2,1% планируют больше десятка экскурсий.

Чуть больше половины респондентов, или 56,1%, всегда получают удовольствие от посещения достопримечательностей в путешествии. Еще 39,7% отметили, что пару раз были разочарованы увиденным. А вот 4,2% рассказали, что знаменитые туристические объекты довольно часто оказываются не такими впечатляющими, как они надеялись.

Не нравится путешественникам в основном несовпадение ожиданий и реальности: 73,9% ответили, что место оказалось переоцененным. На толпы туристов пожаловались 28,7% опрошенных, а 25,0% были разочарованы плохим состоянием достопримечательностей. Также многих смущает несоответствие места фотографиям из интернета (16,0%), высокая стоимость входного билета (10,1%) или трудная дорога к месту назначения (8,0%).

Тщательно планируют посещение туристических объектов 48,1% опрошенных: перед поездкой они выбирают локации и подробно изучают их. Четверть путешественников, или 25,2%, обычно сохраняют в свой список 2–3 достопримечательности, которые могут их заинтересовать, а 22,7% ответили, что все зависит от того, куда именно они едут. Остальные 4,0% рассказали, что любопытные объекты сами их находят.

Большинство опрошенных путешественников, или 36,7%, не готовы тратить на экскурсии крупные суммы: в среднем их бюджет составляет от 10 000 до 30 000 рублей за весь отпуск. Чуть больше, или от 30 000 до 50 000 рублей, согласились заплатить 23,1% респондентов, а 19,4% постараются уложиться в сумму до 10 000 рублей. Не экономят 7,5% туристов (они тратят от 50 000 до 100 000 рублей), а еще 5,8% и вовсе готовы на эти расходы выделить более 100 000 рублей. А вот 7,5% опрошенных предпочли бесплатные осмотры.

Чаще всего клиенты сервиса исследуют достопримечательности самостоятельно — такой ответ выбрали 45,8% респондентов. Почти треть туристов, или 27,1%, сочетают разные варианты, 14,3% нравятся только организованные поездки с группой или гидом, а 12,9% предпочитают индивидуальные экскурсии с профессиональным гидом.

