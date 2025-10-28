На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство США в Мали выпустило предупреждение для американских граждан

Посольство США в Мали призвало американцев покинуть страну по воздуху
close
Depositphotos

Посольство США в Бамако в связи с угрозой терроризма и перебоями с поставками топлива в Мали настоятельно рекомендовало американским согражданам покинуть эту страну на пассажирских авиарейсах. Предупреждение опубликовано на сайте дипмиссии.

«Международный аэропорт в Бамако остается открытым, а рейсы доступны. Гражданам США следует покидать Мали с помощью коммерческой авиации, поскольку сухопутные маршруты в соседние страны могут быть небезопасны для передвижения из-за террористических атак вдоль национальных автомагистралей», — говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что если сограждане предпочтут остаться в Мали, им нужно разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации, найти укрытие, где они смогут находиться в течение долгого времени.

23 октября американское посольство в Бамако выпустило предупреждение о том, что гражданам США следует избегать поездок в Мали в связи с постоянными перебоями электричества и проблемами с поставками топлива в стране.

Ранее власти Эстонии призвали граждан не посещать Россию.

