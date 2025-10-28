Движение «Волонтеры Победы» отметило десять лет со дня основания

«Волонтеры Победы» отметили десятилетие со дня основания. За это время движение превратилось из небольшого сообщества единомышленников в крупнейшую добровольческую организацию страны, заявила председатель центрального штаба движения, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

На данный момент «Волонтеры Победы» объединяют более 1,2 млн человек из 89 регионов России и 60 стран мира. Основная цель организации — гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

«Наши ряды растут, а вместе с ними — сила наших общих целей: сохранять историческую правду, поддерживать ветеранов, делать добро и передавать память о подвиге народа новым поколениям. Благодаря вашим усилиям и энергии, слово «Память» звучит по всей стране не только как напоминание о прошлом, но и как призыв действовать сегодня — помогать, учить, сохранять, вдохновлять», — отметила Занко.

В честь юбилея в Госдуме открылась выставка, рассказывающая об истории движения с 2015 года до настоящего времени. Экспозиция демонстрирует, как идея сохранения исторической памяти объединила сотни тысяч людей по всему миру. Добровольцы дополняют экскурсию личными историями и рассказами о значимых событиях в деятельности организации.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула важность работы движения.

«Движение «Волонтеры Победы»» — это отражение духовной и нравственной сути нашего народа. Это вера, любовь и благодарность, ответственность за то, что нам передали ветераны. Сегодня Россия вновь защищает добро и правду, и ребята-волонтеры — настоящие помощники победы. Ваш успех — это успех России», — сказала она.

К поздравлениям присоединились телебашни РТРС в более чем 20 регионах России, где на световых панно появились надпись «Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы» – 10 лет!» и логотип организации.

Отмечается, что 28 октября по всей стране проходят мероприятия, посвященные юбилею движения. Главное празднование состоится 5–9 ноября на итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. На мероприятии соберутся более 1500 активистов из регионов России и 30 стран мира, которые примут участие в масштабном флешмобе.