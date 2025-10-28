Мальчик из многодетной семьи стал объектом травли в калининградской школе

В Калининграде 10-летний ребенок из многодетной семьи страдает от нападок одноклассника. Об этом «Клопс» рассказала мать пострадавшего Светлана.

В сентябре ее сын Максим начал регулярно приходить домой с синяками и ссадинами. По словам матери, в предыдущей школе таких проблем у него не возникало.

Однако в прошлом учебном году у мальчика случился конфликт с другим школьником, который ударил его головой о шкаф, а одноклассница воткнула ему ручку в верхнее веко, чудом не повредив глазное яблоко.

Теперь Максима обижает его одноклассник, которого зовут Артур и который весит больше жертвы на 8-10 кг, добавляет мать школьника. После этого ребенок жалуется на головокружение, головную боль и тошноту, также у него повышается температура.

Последний инцидент произошел недавно. Артур ударил Максима головой и спиной об пол, а затем уселся верхом и пытался его душить.

«В сентябре его избили трижды. Я каждый раз обращалась к классному руководителю», — говорит Светлана.

Она обратилась в больницу, где зафиксировали побои. В школе ситуацию не комментировали.

