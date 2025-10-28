Осужденный казахстанец организовал контрабанду наркотиков из США

Осужденный казахстанец, находясь за решеткой, организовал контрабанду марихуаны из США. О раскрытии преступной схемы сообщила прокуратура Алма-Аты на своем сайте.

По данным следствия, мужчина создал канал поставки посылок с наркотиками из США в Казахстан. По подозрению в участии в организованной заключенным схеме были задержано 20 человек, включая пятерых силовиков из органов национальной безопасности и комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

На таможенном посту «Жетису» были изъяты 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса весом 43 кг. Установлено, что на вырученные от продажи наркотиков средства участники преступной схемы покупали недвижимость, машины и земельные участки и автомобили.

Суд наложил арест на пять квартир, три строения, 10 земельных участков и 44 автотранспортных средства, предположительно приобретенных на преступно нажитые доходы. Участникам схемы были предъявлены обвинения в контрабанде и сбыте наркотиков и нарушении должностных обязанностей.

Ранее МВД Ростовской области задержало мужчину, питавшегося наркотиками.