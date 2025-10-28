На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На форуме «Путешествуй» покажут новые туристические продукты и локации России

Международный туристический форум «Путешествуй» интегрируют в «Лето в Москве»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Международный туристический форум «Путешествуй!» в 2026 году пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. Решение об этом принято на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Cообщается, что в мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, столичного правительства, а также профильных организаций и институтов развития.

«В следующем году форум «Путешествуй!» состоится уже в шестой раз. Основная задача события — представить туристический потенциал всех регионов России и сформировать специальные предложения для жителей. С этого года форум получил статус международного, и мы ожидаем участие иностранных делегаций», — отметил Чернышенко.

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков подчеркнул, что расширение международного состава участников свидетельствует о росте интереса зарубежных партнеров к мероприятию и возможностях взаимного продвижения туристического потенциала.

По его словам, форум будет интегрирован в городскую программу «Лето в Москве», а выставочная площадка традиционно привлечет сотни тысяч жителей и гостей столицы.

Основной темой форума станет «Культура гостеприимства: расширяя границы и укрепляя связи». Деловая программа запланирована на 10-12 июня, а 12 июня, в День России, пройдет Молодежный день.

Ключевыми событиями форума станут пленарное заседание, всероссийское совещание по развитию туризма, бизнес-диалог с министром экономического развития России, заседания рабочих групп и подкомиссий межправительственных комиссий по туризму с зарубежными странами. В программу войдут церемонии награждения, встречи с зарубежными партнерами и инфотуры под национальным брендом Discover Russia.

«В основе концепции будущего форума — переход от планов к демонстрации реальных достижений. Мы покажем новые туристические продукты и локации, готовые к приему гостей. В 2026 году форум расширит деловую программу и пространство мероприятия: будут задействованы павильоны «Космос» и «Атом», а также обновленная площадь ВДНХ», — сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, главная тема форума будет окончательно утверждена до конца ноября, архитектура программы — представлена в декабре, а финальная деловая программа опубликована не позднее 15 апреля 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами