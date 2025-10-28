На форуме «Путешествуй» покажут новые туристические продукты и локации России

Международный туристический форум «Путешествуй!» в 2026 году пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. Решение об этом принято на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Cообщается, что в мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, столичного правительства, а также профильных организаций и институтов развития.

«В следующем году форум «Путешествуй!» состоится уже в шестой раз. Основная задача события — представить туристический потенциал всех регионов России и сформировать специальные предложения для жителей. С этого года форум получил статус международного, и мы ожидаем участие иностранных делегаций», — отметил Чернышенко.

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков подчеркнул, что расширение международного состава участников свидетельствует о росте интереса зарубежных партнеров к мероприятию и возможностях взаимного продвижения туристического потенциала.

По его словам, форум будет интегрирован в городскую программу «Лето в Москве», а выставочная площадка традиционно привлечет сотни тысяч жителей и гостей столицы.

Основной темой форума станет «Культура гостеприимства: расширяя границы и укрепляя связи». Деловая программа запланирована на 10-12 июня, а 12 июня, в День России, пройдет Молодежный день.

Ключевыми событиями форума станут пленарное заседание, всероссийское совещание по развитию туризма, бизнес-диалог с министром экономического развития России, заседания рабочих групп и подкомиссий межправительственных комиссий по туризму с зарубежными странами. В программу войдут церемонии награждения, встречи с зарубежными партнерами и инфотуры под национальным брендом Discover Russia.

«В основе концепции будущего форума — переход от планов к демонстрации реальных достижений. Мы покажем новые туристические продукты и локации, готовые к приему гостей. В 2026 году форум расширит деловую программу и пространство мероприятия: будут задействованы павильоны «Космос» и «Атом», а также обновленная площадь ВДНХ», — сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, главная тема форума будет окончательно утверждена до конца ноября, архитектура программы — представлена в декабре, а финальная деловая программа опубликована не позднее 15 апреля 2026 года.