В Киргизии три независимых СМИ признали экстремистскими организациями

Reuters: в Киргизии перед парламентскими выборами запретили три СМИ

Суд в Киргизии в преддверии досрочных парламентских выборов признал три средства массовой информации экстремистскими организациями. Об этом сообщает Reuters.

В публикации утверждается, что данное решение является первым подобным запретом в стране, направленным против журналистов и СМИ.

В республике были запрещены издания Kloop, Temirov Live и AitAit Dese. Решение суда также запрещает любую деятельность «под руководством или с участием» журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, руководителей двух из запрещенных СМИ.

Отмечается, что данный шаг последовал за подписанием в августе президентом республики Садыром Жапаровым закона о СМИ, который обязывает медиа, включая онлайн-платформы, регистрироваться в органах власти.

В сентябре сообщалось, что в Бишкеке прямо на совещании у председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева за коррупцию были арестованы 24 чиновника.

