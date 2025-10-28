В РОЦИТ призвали развивать отечественные технологические платформы

Такие инциденты, как сбой сервисов Amazon, показывают, к чему приводит полная зависимость от зарубежных ИТ-инфраструктур, заявил эксперт РОЦИТ Сергей Липов, комментируя масштабный сбой в работе сервисов компании Amazon 20 октября 2025 года.

Он отметил, что, когда ключевые сервисы и данные находятся под контролем иностранных корпораций, любой их сбой отражается на экономике других стран.

«Также нужно понимать, что ошибку или сбой всегда можно вызвать намеренно в определенных целях, а про тотальный сбор данных и говорить нечего. Именно поэтому необходимо развивать собственные технологические платформы и поддерживать отечественные ИТ-компании, чтобы снизить риски внешнего влияния», — сказал Липов.

По словам члена ОП РФ, первого заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никиты Данюка, сбой Amazon – прямое следствие технологической зависимости.

«Когда критически важные сервисы строятся на инфраструктуре западных компаний, сбой в одном центре обработки данных способен остановить работу целых отраслей. И мы наблюдаем подобное уже не в первый раз», — сказал он.

Данюк добавил, что глобальные платформы не рассчитаны на ответственность перед национальными экономиками.

«Их интерес – максимизировать прибыль, а не обеспечивать бесперебойность сервисов в другой стране. Когда инфраструктура чужая, вы не управляете рисками. Поэтому переход на отечественные технологические стеки – это то, от чего напрямую зависит суверенитет в современном мире», — заключил он.

Также 20 октября, по данным ресурса Downdetector, перебои наблюдались также в работе мобильных приложений банков Lloyds, Halifax и Bank of Scotland.