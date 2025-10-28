В России появился новый продукт для индивидуального жилищного строительства

В России начнут делать снегозадержатели из алюминия

В России появился еще один новый алюминиевый продукт для индивидуального жилищного строительства – снегозадержатели из алюминия, рассказала руководитель направления Алюминиевой ассоциации Алиса Маркова.

«Снегозадержатели не дают снегу и наледи бесконтрольно падать с крыши, повреждать имущество и травмировать людей, защищают водосточные системы от повреждения», — отметила она.

Маркова добавила, что коррозионная стойкость алюминия значительно продлит срок службы снегозадержателей без дополнительных расходов на обслуживание и замену.

«Это очень важно, так как они эксплуатируются в агрессивной среде – постоянные осадки и ультрафиолет. А легкость и технологичность алюминия упрощают производство и монтаж готовых систем», — подчеркнула она.

По словам Марковой, снегозадержатели востребованы. Они применяются в 80% строящихся объектов загородной недвижимости и зданий общественного назначения.

«Новый продукт показал отличный запас прочности на испытаниях – один комплект удерживал нагрузку в 1500 Ньютонов при требовании по ГОСТу не менее 500 Ньютонов», — рассказал коммерческий директор Roofsystems Александр Кобзев.

Он добавил, что компания «Русал» предложила Roofsystems варианты алюминиевых сплавов для систем снегозадержателей, из которых по итогам испытаний выбрали оптимальный.

«Мы уже успешно реализовали первую партию для заказчика и в краткосрочной перспективе можем перевести порядка 20% наших мощностей на выпуск снегозадержателей именно из алюминия», — заключил Кобзев.