Mothership: отец в Китае показывал дочери, как нырять в бассейне, и сломал шею

В Китае отец сломал шею, показывая дочери, как правильно нырять в бассейне, пишет Mothership.

Инцидент произошел в бассейне, где мужчина по фамилии Ху демонстрировал своей семилетней дочери, как правильно нырять. Не зная, что глубина бассейна всего 1,1 метра, он ударился головой о дно и оказался обездвиженным. Дочь пыталась помочь отцу, но не смогла его вытащить из воды.

Спасатели извлекли Ху из воды лишь через 16 минут. Мужчина был госпитализирован с переломом в шеи в отделение интенсивной терапии и провел там пять дней, однако врачи не смогли ему помочь.

Руководство бассейна заявило, что вокруг бассейна были размещены предупреждения о безопасности, указывающие на опасность ныряния в мелкую воду.

Ранее в Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после нападения сотни ос. По словам врачей, погибшие получили более 1000 укусов.