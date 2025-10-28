На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут изменить правила проверок муниципалитетов

Риск-ориентированный подход плануруют внедрить в контроль муниципалитетов
Пресс-служба ВАРМСУ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) поддержала утвержденный правительством РФ законопроект об изменении подхода к контролю за органами местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Документ разработан в рамках создания единой системы публичной власти и предусматривает внедрение риск-ориентированной модели. Новая система призвана снизить административную нагрузку на муниципалитеты и прекратить практику формальных проверок.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что документ предусматривает новые правила проверки работы муниципалитетов.

По ее словам, основные преимущества реформы включают: снижение нагрузки на местные власти и переориентацию усилий на предотвращение проблем; четкое регулирование сфер контроля и проверяемых требований; сбалансированность интересов обеспечения законности и административной нагрузки на муниципалитеты; снижение расходов местных бюджетов на уплату штрафов и санкций; возможность планирования исполнения требований контрольных органов без ущерба для приоритетных задач.

«Благодарим правительство РФ за поддержку этого важного законопроекта», — добавила Гусева.

Отмечается, что новая модель направлена на создание более справедливой и эффективной системы взаимодействия между проверяющими органами и муниципалитетами.

Основные положения реформы включают несколько принципиальных новшеств. Например, частота проверок будет зависеть от категории риска: чем ниже риск, тем реже будут проводиться контрольные мероприятия. Подход аналогичен тому, который уже применяется в сфере контроля за бизнесом. Кроме того, законопроект четко разграничивает полномочия: конкретные виды контроля по отраслям устанавливаются федеральными законами, а вопросы исполнения переданных полномочий регулируются законами субъектов РФ.

Также предложены удобные механизмы обжалования решений контролирующих органов и гибкие сроки устранения нарушений. При определении сроков исполнения предписаний будут учитываться особенности формирования местных бюджетов и процедуры муниципальных закупок.

