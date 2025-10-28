На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У семьи экс-главы Кавказского района Кубани изъяли имущество на сотни миллионов

Суд утвердил изъятие имущества экс-главы района на Кубани Очкаласова на ₽739 млн
Shutterstock

Решение об изъятии имущества семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Там заявили, что защита ответчиков обжаловала решение, однако Верховный суд передал дело в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая признала вердикт Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным.

Суд установил, что Очкаласов нарушил законодательство о противодействии коррупции. Занимая должность чиновника, он приобрел на территории своего района 13 коммерческих предприятий и фактически управлял ими. Полученную прибыль направлял в новые бизнес-проекты, оформленные на членов семьи.

В 2024 году у Очкаласова остановилось сердце во время пробежки. Кропоткинский городской суд постановил конфисковать имущество, записанное на его родных, среди которого 135 земельных участков суммарной площадью свыше 3 тыс. 209 га, а также 17 объектов недвижимости на сумму свыше 70 млн рублей. Попытки семьи Очкаласовых обжаловать это решение в Верховном суде не увенчались успехом.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей.

