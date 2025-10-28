Россиян предупредили об опасности фотосессий с осенней листвой

Фотографироваться с осенними листьями опасно, поскольку они переносят множество микроорганизмов и аллергенов. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова.

«Когда листву подбрасывают, в воздухе создается опасный аэрозоль: он содержит бактерии, частицы пыли и споры грибов. При вдыхании они могут вызывать сильные аллергические реакции и раздражение дыхательных путей», — сказала специалист.

Особенно опасно подбирать листья рядом с автодорогами или в промышленных зонах. На их поверхности скапливаются нефтепродукты, сажа, тяжелые металлы и другие токсичные соединения, отметила она.

Кроме того, по ее словам, прикасаться к листьям негигиенично, особенно в тех местах, где выгуливают собак.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого говорила, что многие популярные комнатные растения, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего интерьера, содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и животных.

Ранее косметолог предупредила об опасности домашних пилингов.