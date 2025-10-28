На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Свежесть и бодрость»: раскрыт способ быстро изменить внешность в лучшую сторону

Врач Магалиф: отказ от алкоголя полностью преображает внешность человека
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Если отказаться от употребления спиртных напитков, то можно полностью преобразить себя как внешне, так и внутренне. Всего за несколько дней организм начнет активно выводить токсины, в результате чего на смену отекам и жировым отложениям придут свежесть и молодость, а сам человек станет бодрее, рассказал в беседе с kp.ru нарколог Алексей Магалиф.

«Самые сложные первые 72 часа. Именно в это время организм начинает очищаться от алкогольных токсинов, — предупредил врач. — Через неделю уходят последствия похмельного синдрома, восстанавливается сон, кожа розовеет, спадают отеки, в том числе лица и век, овал лица подтягивается, лицо выглядит свежее и моложе».

За счет ускорения метаболизма начинает уходить жир, особенно в области живота. Причем позитивный эффект будет отражаться не только на внешности – всего за месяц без алкоголя мозг начнет «просыпаться», в результате чего человек почувствует, что к нему возвращается умение концентрироваться, его память и настроение улучшаются, отметил Магалиф. Люди, отказавшиеся от спиртного, становятся более активными, у них больше энергии, падает уровень тревожности, добавил врач.

Несколько трезвых месяцев уже оказывают более комплексное влияние, включая укрепление иммунитета, возвращение нормального аппетита. А за год без алкоголя организм полностью восстанавливается, бодрость становится не мимолетным, а постоянным эффектом, появляется вкус к жизни и сексуальное влечение, заключил нарколог.

До этого нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма. Так, если алкозависимый человек резко откажется от алкогольных напитков, у него могут развиться эпилепсия или алкогольный делирий, более известный как «белая горячка». Для смягчения отмены алкоголя, а также для того, чтобы избежать осложнений при отказе от алкогольной зависимости, существуют специальные методы фармакологического лечения, и это не капельницы, заключил Сиволап.

Ранее актриса Элизабет Херли назвала отказ от алкоголя секретом красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами