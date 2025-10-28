Женщина развелась после 25 лет брака из-за того, что муж съел кусочек ее торта

Жена подала на развод после 25 лет брака из-за съеденного мужем куска торта

Американка развелась после 25 лет брака из-за того, что муж съел кусочек ее торта, пишет People.

По словам женщины, супруг устроил сюрприз к годовщине свадьбы и организовал поездку. Американка призналась, что в последнее время их отношения были напряженными — они спали в разных комнатах и редко разговаривали. Она надеялась, что совместное путешествие поможет им «возродить брак».

Однако поездка быстро пошла наперекосяк: муж выбрал отель, где они когда-то поклялись больше не останавливаться, а во время прогулок избегал прикосновений и вел себя холодно. За ужином они заказали чизкейк, и жена решила оставить свой кусок на утро.

На следующий день десерт бесследно исчез.

«Я открываю холодильник — пусто. А он стоит и смеется», — вспоминает женщина.

Муж признался, что съел и ее кусок, оставив лишь крошки. Этот момент стал для нее переломным, и она подала на развод.

«Я поняла, что это не про торт. Это про 25 лет, когда я получала от него только крохи — внимания, заботы, любви», — решила супруга.

