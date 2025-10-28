На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина совершил кражу, проникнув в дом в деревянном ящике с помощью курьера

Китаец залез в коробку, вызвал курьера и проник в чужой дом ради ограбления
Depositphotos

Китаец спрятался в коробке, чтобы проникнуть в чужой дом и ограбить местную жительницу. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в провинции Хунань. Злоумышленник выбрал дом, на котором не было камер видеонаблюдения. Он спрятался в деревянном ящике и нанял курьера, отправив его по этому адресу. Оказавшись на месте, мужчина вылез из своего укрытия, последовал за хозяйкой одной из квартир и заставил ее открыть сейф, откуда похитил 230 граммов золота на сумму около 200 тыс. юаней и 2000 юаней наличными.

Чтобы женщина не сообщила о краже, он дал ей снотворное. После того как она уснула, мужчина потратил несколько часов на уборку, а потом снова спрятался в ящике и вызвал другого курьера. Пострадавшая очнулась и вызвала полицию. 18 октября правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого, который скрывался в соседней провинции. Задержанный признался, что придумал схему, вдохновившись идеями из телесериалов, и удивился, как быстро его нашли.

Ранее полицейские поймали грабителя, который попытался спрятаться от них под кроватью.

