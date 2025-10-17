На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина напечатал автомат на 3D-принтере и был арестован

Metro: поляк хотел напечатать автомат на 3D-принтере и был арестован
Мужчина, который использовал 3D-принтер для изготовления автомата, признан виновным в терроризме и арестован в Англии, пишет Metro.

Гражданин Польши Роберт Адамски был арестован в Англии после того, как полицейские обнаружили в квартире 3D-принтер и напечатанные на нем части, необходимые для работы огнестрельного оружия. При обыске были изъяты и другие элементы, в том числе магазин вместимостью 25 патронов, а также материалы террористического характера. В его компьютере и телефоне следователи нашли руководство по изготовлению винтовки FCG-9 Mk2 и доказательства обмена соответствующими материалами в Telegram-канале, который он вел.

Доминик Мерфи, руководитель контртеррористической полиции Лондона, подчеркнул, что, хотя собранное устройство «все ещё требовало ряда других деталей и технических ноу-хау» для превращения в боеспособное оружие, намерение создать его было очевидно.

После двухнедельного процесса в Королевском суде Адамски признан виновным по нескольким пунктам: хранение части огнестрельного оружия, владение документом в террористических целях и распространение террористических публикаций в мессенджерах.

Мерфи также отметил, что полицейские не нашли доказательств планов применения оружия против конкретных сообществ или широкой публики, однако подчеркнул, что попытки создания или модификации оружия, а также хранение соответствующих материалов являются уголовно наказуемыми и вызывают пристальное внимание правоохранительных органов.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере клетки, которые могут победить диабет.

