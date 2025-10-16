Пятеро человек в масках избили коллектора, пытавшегося вернуть личный долг

Об этом сообщает kp.ru.

Вечером 14 октября 38-летний коллектор Сергей Койнов встретился в кафе с директором местной автофирмы. Они были знакомы 12 лет и работали вместе с мая 2023 года, договорившись делить прибыль поровну. Сергей был оформлен как водитель, а в реальности занимался возвратом долгов, ездил в командировки и вел переговоры на уровне первых лиц, но долгое время не требовал свою долю.

В сентябре, после рождения дочери, он решил получить причитающийся заработок за два года — около 3 млн рублей. На встречу пришли бизнесмен пришел с юристом, а затем к их столу подошли еще пятеро человек в масках, которые напали на Сергея. Завязалась драка, в ходе которой мужчина получил ножевое ранение и другие травмы.

«Я хотел поговорить, но бывший партнер нанял кого-то, чтобы меня избить. Написано заявление в полицию, хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов на этих неизвестных в черных масках», — отмечает Сергей.

Пострадавший сам вызвал скорую и был госпитализирован с сотрясением, переломом верхней челюсти и глазницы. В ближайшее время ему должны установить титановые пластины. Владелец автофирмы не стал комментировать инцидент. Полиция начала проверку.

Ранее дагестанец вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его.