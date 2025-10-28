На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ не доволен результатами регулирования страхования жизни и здоровья заемщиков

ЦБ: регулирование не повысило качество страхования жизни и здоровья заемщиков
true
true
true
close
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центральный Банк России (ЦБ РФ) остался не доволен результатами регуляторных мер, принятых за последние восемь лет в сфере страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном на сайте регулятора.

В документе ЦБ делается заключение о том, что польза, которую получают клиенты от подобного страхования, остается недостаточной. Кроме того, отмечается низкий уровень страховых выплат, чрезмерно высокие комиссионные выплаты посредникам, сохраняющаяся практика навязывания услуг. Кроме того, в результате нововведения появились псевдо-страховые продукты, которые не подпадают под традиционное регулирование страховой отрасли.

Единственным достижением в результате регулирования, по мнению Банка России, стало обеспечение прозрачности и понятности условий страхового полиса при оформлении кредита.

Учитывая сделанные выводы, ЦБ намерен продолжать отслеживать уровень страховых выплат в секторе страхования жизни и здоровья заемщиков. В целях повышения клиентской ценности и увеличения уровня выплат, регулятор планирует сосредоточить усилия на совершенствовании подходов к управлению страховым продуктом, в рамках концепции, активно разрабатываемой Центробанком.

Ранее Сбер предложил создать единый стандарт кредитного страхования жизни.

