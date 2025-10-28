На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в 2026 году

Средняя пенсия неработающим пенсионерам в 2026 году превысит 27 тыс. рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в 2026 году превысит отметку в 27 тыс. рублей. Такой прогноз дала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в интервью ТАСС.

«По состоянию на 1 июля 2025 года, средний размер начисленной страховой пенсии по старости в РФ для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После запланированной индексации на 7,6%, этот показатель вырастет до 27 788,8 рубля», – заявила Финогенова.

Эксперт также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России на ту же дату составлял 15 856,22 рубля. В отличие от страховых пенсий, социальные выплаты не зависят от трудового стажа и размера взносов. По словам Финогеновой, с 1 апреля 2026 года, после проведения индексации, учитывающей увеличение прожиточного минимума пенсионера в 2025 году, сумма социальных пенсий возрастет. Однако точные данные о коэффициенте индексации на текущий момент отсутствуют.

Страховая пенсия является наиболее распространенным видом пенсионных выплат. Она назначается по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности или в случае потери кормильца. Размер страховой пенсии складывается из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Стоимость одного пенсионного балла устанавливается государством, а их количество напрямую зависит от трудового стажа и уровня заработной платы.

Ранее россиянам назвали условия для получения пенсии в 2026 году.

