Суд пересмотрит приговор сыну актера Демчога за телефонное мошенничество

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, вынесенный сыну актера Вадима Демчога Вильяму, который был осужден на два года колонии за участие в телефонном мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушание дела назначено на 28 октября в 10:45.

30 июня Мещанский суд Москвы приговорил Демчога к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как уточнила прокуратура Москвы, 20-летний Демчог содействовал мошенникам в хищении 1,8 млн рублей у 82-летнего пенсионера, который переводил свои сбережения на так называемые безопасные счета. В феврале 2024 года Демчог получил от сообщников информацию о поступлении 490 тыс. рублей на банковскую карту, которую ему передали. Затем он обналичил эти средства и осуществил переводы на счета, контролируемые участниками преступной группы.

Отец обвиняемого Вадим Демчог является известным актером театра и кино, а также сценаристом и автором различных проектов на радио и телевидении.

Ранее сообщалось, что актер Демчог подключил все свои связи, чтобы спасти сына от тюрьмы.