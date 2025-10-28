Россиянам назвали рабочие способы, как помочь себе при мигрени

Невролог Джикия: лечение мигрени — это не только таблетка от боли

Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, которое проявляется приступами сильной, часто односторонней и пульсирующей головной боли. Несмотря на то, что заболевание может существенно ухудшить качество жизни, его можно и нужно контролировать. О том, как помочь себе при приступах мигрени и снизить частоту и выраженность приступов, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

Среди главных симптомов мигрени врач назвала: одностороннюю локализацию; пульсирующий характер; интенсивность, нарушающая привычную активность; усиление от обычной физической нагрузки (например, ходьба по лестнице). По ее словам, достаточно двух из четырех этих симптомов, чтобы говорить о мигрени. Дополнительно она часто сопровождается тошнотой/рвотой, свето- и звукобоязнью.

«Существует две формы мигрени. Мигрень без ауры (80% случаев) — боль возникает без «предвестников». Мигрень с аурой (20% случаев) — за 5–60 минут до боли возникают обратимые неврологические симптомы: зрительные (вспышки, мушки), чувствительные (онемение), речевые нарушения», — рассказала она.

Как заметила невролог, лечение мигрени — это не только таблетка от боли. Это комплексная стратегия, и пациент — главный стратег в этой борьбе.

Во-первых, специалист посоветовала найти свои «спусковые крючки» (триггеры) приступов.

«Заведите «Дневник мигрени». Записывайте в нем, что предшествовало приступу. Нерегулярный сон? Пропущенный прием пищи? Определенные продукты (шоколад, сыр, красное вино)? Стресс или, что часто бывает, расслабление после стресса («мигрень выходного дня»)? Гормональные изменения у женщин?» — посоветовала Джикия.

Во-вторых, важно понимать разницу между лечением приступа и профилактикой. Для купирования приступа следует немедленно принять обезболивающее при первых признаках боли. Ждать «пока станет совсем плохо» — главная ошибка. Сегодня есть специальные препараты — триптаны, для остановки мигренозного приступа.

Профилактическая терапия, если приступы частые (три и более в месяц), предполагает подбор препаратов для постоянного приема, которые сделают нервную систему менее возбудимой. Это могут быть как классические средства, так и современные препараты на основе моноклональных антител (гепанты и моноклональные антитела к CGRP).

В-третьих, очень важен образ жизни. Следует стараться ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Не пропускать приемы пищи, так как голод — мощный триггер мигрени. Нужно пить достаточное количество воды, поскольку обезвоживание может запускать приступ. Кроме того, доказано, что регулярная умеренная физическая активность (ходьба, плавание, йога) снижает частоту и тяжесть приступов.

«Мигрень — это не ваш выбор, но борьба с ней — это ваша ответственность. А задача врача — поставить точный диагноз, исключить другие причины и подобрать современную и эффективную терапию. Вместе можно добиться того, чтобы мигрень перестала управлять вашей жизнью», — резюмировала невролог.

