VK запустила новый этап «Урока цифры» о видеоплатформах

Интерес к детскому контенту на VK Видео вырос вдвое с начала года
Shutterstock

Интерес к детскому и семейному контенту на VK Видео удвоился с начала года. Об этом на открытии нового этапа всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, посвященного видеоплатформам, сообщила гендиректор платформы Марианна Максимовская.

В рамках мероприятия она отметила растущую роль семейного и детского контента на платформе. Так, по данным сентября 2025 года, общее число просмотров детского контента достигло 1,4 млрд, что в два раза превышает показатели начала года. При этом среднесуточная аудитория такого контента превысила 6 млн зрителей.

Она объяснила, что рост стал возможен благодаря увеличению числа создателей семейного и детского контента — их количество превысило 4 тыс. Также с начала года общее время просмотра TVT-продукта этого сегмента увеличилось вдвое, составив более 17% от общего времени.

«Мы видим в VK Видео заметный рост интереса к детскому и семейному контенту. А сама молодежь, школьники – это не просто активная часть нашей аудитории, скоро они займут свои места в видеоиндустрии», — отметила Максимовская.

По ее словам, задача платформы в том, чтобы рассказать школьникам о работе современных платформ, от разработки алгоритмов до борьбы с фейками.

«Мы хотим показать, как технологии становятся важным инструментом для творчества, общения и саморазвития. И как можно успешно воплотить свои идеи в реальность», — подчеркнула гендиректор VK Видео.

Основу детского сегмента составляют блогеры, создающие развлекательные и игровые видео, авторы музыкальных и образовательных каналов, а также производители мультипликационных и шоу-проектов. Ежемесячно на платформе появляется более 200 тыс. единиц нового детского контента — в 11 раз больше, чем в начале года.

Среди самых популярных категорий — lifestyle-блогеры (3,2 млн зрителей в день), детская анимация и музыкальные ролики (2,5 млн), игровые блогеры (2,2 млн), детские шоу и развлекательные проекты (1 млн), а также образовательные и развивающие каналы (0,3 млн).

В рамках нового этапа «Урока цифры» школьники смогут попробовать себя в роли членов продуктовой команды VK Видео. С помощью интерактивных тренажеров им предстоит развивать инфраструктуру и дизайн платформы, адаптируя решения под интересы пользователей.

