Тульский «Арсенал» и «Чемпионат» организовали футбольный праздник для детей

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с «Клубом волонтеров» при поддержке тульского «Арсенала» провел масштабный футбольный праздник для детей из трех учреждений Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Rambler&Co.

Участниками мероприятия стали дети из Новомосковской и Суворовской школ-интернатов, а также Гвардейского социально-реабилитационного центра. Учреждения вывели футболистов на матч очередного тура Футбольной национальной лиги между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом».

«Великолепная акция, благодаря которой любимый футбол получил еще несколько десятков новых поклонников. Дети в невероятном восторге от проведенного мероприятия, их глаза светились от счастья, и они до сих пор делятся между собой впечатлениями от проведенного вечера. Ради этого мы все и делаем, чтобы видеть радостные лица детей, вовлекать их в спортивную жизнь и прививать им любовь к спорту. Большое спасибо», — отметил генеральный директор «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

Перед началом матча дети создали особую атмосферу в подтрибунке стадиона, встречая аплодисментами и улыбками игроков, тренеров, судей и журналистов. Даже самые серьезные футболисты не смогли остаться равнодушными и отвечали детям улыбками и аплодисментами.

Кульминацией праздника стал выход на поле Романа Ильичева, который отдал символический пас игроку тульского «Арсенала». Дети активно поддерживали свою команду на протяжении всего матча, отблагодарив ее за подаренный праздник.

По окончании игры организаторы вручили участникам памятные подарки и футболки, в которых они выводили футболистов на поле.