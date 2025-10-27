Дерматолог раскрыла, можно ли тренироваться с макияжем

Занятия спортом с макияжем на лице, скорее всего, не приведут к кожным заболеваниям, если использовать косметику хорошего качества. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, следует помнить, что инородное вещество на лице, смешанное с потом, может привести к аллергической реакции.

«Вопрос в том, какое качество косметики. Есть косметика плохого качества, которая может смешаться с потом и вызвать дополнительную аллергическую реакцию. Но в большинстве случаев я таких моментов не встречала, когда на фоне занятия спортом косметика вызывает какие-то явные аллергические реакции или дерматит. Мы всегда должны понимать, что косметика — это искусственное, и в любом случае, это всегда аллерген. Если предположить, что на фоне пота она сделать какую-то свою химическую реакцию — это вполне возможно. Все-таки пот содержит активные вещества, в том числе и соли. После того, как поры расширяются, проникновение косметических средств усиливается в расширенные поры, плюс температура кожи повышается, поэтому, соответственно, повышается вероятность того, что то, что находится на лице, будет более интенсивно всасываться в кожу, более глубоко, и будет вызывать аллергические реакции», — сказала она.

